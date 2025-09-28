Adrián Marcelo arremete contra "La Casa de los Famosos México

Aunque actualmente ya no forma parte del programa "La Casa de los Famosos México", el youtuber Adrián Marcelo volvió a estar en tendencia tras una serie de publicaciones en X donde se comparó directamente con los actuales habitantes del reality.

El conductor regiomontano no dudó en provocar a sus seguidores y a la audiencia del programa al escribir:

"Se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa", asegurando que su impacto mediático superó al de la mayoría de los participantes actuales.

Además de presumir sobre su popularidad, Marcelo calificó esta edición del reality como un "fracaso rotundo".

Según él, los habitantes que permanecen dentro de la casa son "perfiles grises" y a la producción le "falta presupuesto".

También opinó que los concursantes entran "a buscar trabajo" en lugar de ofrecer verdadero entretenimiento, lo que limitaría el alcance del programa a un público tradicional y no a toda la audiencia del país.

Critica la tercera edición de "La Casa de los Famosos México"

El conductor no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre algunos de los participantes más destacados de esta temporada.

Sobre Abelito, lo acusó de "promotor de la narcocultura", aunque aclaró que lo "ama" y le cae "increíble".

A Aarón Mercury lo describió como "el participante más intrascendente" en llegar tan lejos.

De Alexis Ayala dijo que era un buen jugador, pero lo tachó de "envase desechable de Televisa".

Estas declaraciones generaron división entre los usuarios: algunos celebraron la crudeza de su humor, mientras que otros lo señalaron de insensible y provocador.

Además, Adrián Marcelo parece disfrutar de la polémica en redes sociales. Según sus palabras, lejos de haber sido "funado", su paso por el reality le permitió crecer mediáticamente: