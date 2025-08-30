Lupita Villalobos, integrante de "Las Alucines", se casa en España

La influencer sonorense Lupita Villalobos, conocida por su participación en el podcast "Las Alucines", celebró su boda este viernes junto a su pareja Juan Luis, con una celebración exclusiva de tres días en un escenario al aire libre en la ciudad de Toledo en España.

Con unas zapatillas trasparentes con pequeños cristales en la punta de la firma Jimmy Choo y un elegante vestido de novia ceñido al cuerpo de dos piezas, obra del diseñador mexicano Saúl Tello, CEO de Narcisa Severa, Lupita impresionó a los asistentes, luciendo fresca y con una energía radiante.

La ausencia de un velo tradicional dejó lucir su largo cabello negro, que recogido en una coleta alta le dio a Lupita un aura única y poderosa. Así mismo, el collar de perlas blancas en su cuello le dio un toque distintivo y original que sin duda reflejó la esencia de la creadora de contenido.

Entre sus manos cargó el característico ramo de novia, con un conjunto floral de rosas blancas. Por su parte, el novio apostó por un traje gris oscuro con zapatos guinda, manteniendo un aire sofisticado y elegante.

La celebración comenzó el jueves con una cena de ensayo a las orillas de un pequeño lago artificial, donde Lupita compartió un emotivo momento en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

Entre las celebridades presentes en la lista de invitados, destacó la asistencia de la influencer Fernanda Blaz, el creador de contenido Alfredo Cantú, mejor conocido en redes sociales como 'Un Tal Fredo', así como de Karla Quezada 'Quesito', mejor amiga y miembro del podcast 'Las Alucines', quien además fungió como dama de honor.

El festejo continuó el viernes, con la ceremonia oficial de la boda, donde la pareja finalmente se unió en un lazo matrimonial. Del brazo de su padre, Lupita ingresó al altar para encontrarse con su prometido al final del pasillo, quien ansioso y con lágrimas en los ojos la esperaba.