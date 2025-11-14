Subasta altruista

Tres pinturas del reconocido y relajado artista de la televisión pública, Bob Ross, se vendieron por más de 600 000 dólares en una subasta. Se trata de las primeras de las 30 obras de Ross que están a la venta para beneficiar a las estaciones de televisión pública afectadas por los recortes de fondos federales.

En la subasta en vivo en la casa Bonhams de Los Ángeles, un relajado paisaje invernal titulado "Winter´s Peace" --que Ross pintó por completo durante la emisión de un episodio de su programa "The Joy of Painting" de 1993-- se vendió por 318 000 dólares a un postor por teléfono.

"Por una buena causa, y se llevan el cuadro", dijo el subastador Aaron Bastian durante la puja. Durante una breve pausa evocó a Ross, quien falleció en 1995. "Bob te recordaría que este es tu mundo, y puedes hacer lo que quieras".

Otra de las obras que pintó durante un episodio de 1993, un exuberante paisaje boscoso de título "Home in the Valley", alcanzó los 229 100 dólares. Una tercera obra, "Cliffside", se vendió por 114 800 dólares.