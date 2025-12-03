Subastan pintura perdida de Rubens en 2.7 mdd

La pintura del maestro barroco Peter Paul Rubens, la cual permaneció oculta por más de cuatro siglos, fue vendida el domingo en 2.3 millones de euros (2.7 millones de dólares) en una subasta en Versalles. El cuadro, que representa la Crucifixión de Jesucristo, fue encontrado recientemente en una residencia privada en París. La pintura formaba parte de una colección francesa y en un principio se pensaba que provenía de uno de los muchos talleres que existían de Rubens en ese momento. La obra rara vez se valuó en más de 10.000 euros (11.500 dólares).

¿Cómo fue descubierta la pintura de Rubens?

El experto en arte Eric Turquin dijo que el cuadro prácticamente había desaparecido a principios del siglo XVII. Se sabe que perteneció al pintor clásico francés del siglo XIX William Bouguereau antes de ser heredado en la familia.