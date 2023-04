Solicita el divorcio

A CUMPLIR ACUERDO

"TMZ" tuvo acceso a los documentos en los que la actriz estadounidense solicitó el divorcio, los cuales fueron presentados en Nashville, Tennessee, el condado en el que Reese y Jim residen al lado de su pequeño hijo Tennessee James Toth, en los que la protagonista de "Legalmente rubia" alegó no sólo un panorama poco conciliatorio, sino que expone su interés porque el acuerdo prenupcial al que llegaron en 2011 sea cumplido.

De acuerdo con la actriz de 47 años, en éste, ella y Toth vaciaron un plan de educación permanente para su hijo Tennessee, que estipula que ambos tendrán que tomar un curso de crianza para seguir compartiendo la custodia del pequeño de 10 años civilizadamente.

También se ha dicho que la pareja intentó solucionar sus problemas, por lo que su ruptura fue una decisión que les llevó mucho tiempo.

MOMENTOS COMPLICADOS

De acuerdo con "Page Six", Reese ha atravesado momentos muy complicados, debido a que se negó por mucho tiempo a reconocer las grandes diferencias que existían entre ella y Jim, debido a que él ha elegido llevar una vida mucho más tranquila, mientras que ella llena su agenda de compromisos laborales que impidieron que la pareja tuviera tiempo para relacionarse, siendo este supuestamente uno de los factores que desencadenó los problemas entre ellos.

En los últimos años, Reese ha puesto su dedicación a diferentes proyectos debutando como productora, pues se ha encargado de producir el programa de competencia musical "My Kind of Country", así como el show "Daisy Jones & the Six".

Sin olvidar su faceta como actriz, por la que es más conocida, pues en la actualidad se encuentra filmando la tercera temporada de "The Morning Show", en la que aparece al lado de Jennifer Ansiton.

Aunque el día de ayer se lanzó la noticia de que Reese y Tom Brady, el exquarterback de los New England Patriots -quien se divorció hace seis meses de la exmodelo Gisele Bündchen, estaban dándose una oportunidad en el amor, "Page Six" escribió que una fuente cercana asegura que la actriz se encuentra muy molesta por el divorcio que atravesará, pues a pocos días de hablar públicamente de la separación, por medio de sus redes sociales ya fue captada sin su anillo de bodas.

TERCA Y ÉL RELAJADO

Fue así que -según el medio- Witherspoon y Toth se percataron que tenían cada vez menos cosas en común, pues aseguran que personas cercanas a la pareja denominan a la actriz como "terca y centrada", mientras que su ex es más del tipo "relajado".