Peso Pluma y Kenia Os se muestran enamorados en los Billboard

Peso Pluma y Kenia Os derrocharon amor en los Billboard Latin Music Awards 2025. Los cantantes mexicanos son la pareja del momento y en cada instante que tuvieron la oportunidad, mostraron lo enamorados que están y el buen momento que atraviesan en lo profesional y en el amor.

¿Qué ocurrió?

El primer momento de la noche fue su llegada a la gala realizada en Miami, de la mano y muy sonrientes fue como la pareja posó para los fotógrafos. Peso Pluma, uno de los más nominados y quien fue distinguido con el Premio Vanguardia, llegó vestido de esmoquin, con la camisa abierta y un lazo desamarrado. En su brazo estaba su pareja y también artista Kenia OS, quien llevaba un body de pedrería y una falda de red negros, al que le dio color con una boa azul rey.

"Me emociona mucho recibir este premio porque siento que es un reconocimiento para toda la industria del regional mexicano", indicó Peso Pluma, quien además llevaba el cabello cortado casi al raso.

En entrevista con Billboard, Peso Pluma dijo estar fascinado con el olor de su novia, quien tiene, al menos, 200 perfumes, y ama todo lo relacionado con las aromas, por lo que adelantó la cantante, está por lanzar su propia creación que "olerá a Kenia Os".

¿Cuál fue el momento más emotivo?

Peso Pluma fue el sorprendido al ver que su novia Kenia Os le entregaría el Premio Billboard Vanguardia por su innovación y contribución al crecimiento de la música mexicana a nivel global. En cuanto subió al escenario, la pareja se dio un apasionado beso después de que ella lo anunciara con bombo y platillo y le dijera "mi amor". "Esto es una encrucijada; yo no sabía que ella me lo iba a dar", expresó. "Estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado amor... esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe; un mejor todo", dijo emocionado mientras Kenia lo miraba con amor.

Más adelante, Peso Pluma interpretó en vivo "Apaga la Luz". La pareja compartió un video en el que Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre verdadero de Peso Pluma, besa repetidamente a su novia y le dice un tierno "Te amo". La pareja celebró recientemente ocho meses de relación entre versiones de una boda en puerta y hasta de un embarazo a corto plazo.