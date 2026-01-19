Streaming cambió la forma de hacer cine: Matt Damon

El actor Matt Damon puso sobre la mesa uno de los debates más incómodos del cine en la era del streaming: la pérdida de atención del espectador y la manera en que las plataformas ajustan sus contenidos a esa nueva realidad.

El actor habló durante su participación en "The Joe Rogan Experience" al lado de Ben Affleck, para promocionar su nueva película en Netflix, "The rip".

De acuerdo con Variety, Damon reveló que Netflix suele pedir cambios en la estructura narrativa de sus películas partiendo de la premisa de que buena parte del público ve los filmes mientras revisa el celular.

Según Damon, esta lógica ha modificado incluso las reglas del cine de acción, las cuales se construían alrededor de tres grandes escenas espectaculares. Hoy, en cambio, explicó, buscan atrapar al espectador desde el primer minuto.

"Quieren una gran secuencia en los primeros cinco minutos para que la gente no se vaya", explicó.

El actor también indicó que existen conversaciones internas en Netflix para que los diálogos repitan el argumento "tres o cuatro veces", una estrategia pensada para que la historia siga siendo comprensible, aunque el espectador no esté mirando la pantalla todo el tiempo.

Affleck intervino después para rebatir que esa fórmula de Netflix no es la única manera de lograr contenido exitoso y mencionó a la reciente miniserie "Adolescence".

"´Adolescence´ no hace nada de esa mierda. Y es jodidamente buena", aseveró Affleck.