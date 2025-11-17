Lanzan primer vistazo de "La Odisea"

Una nueva adaptación cinematográfica de la obra literaria "La Odisea" está a punto de llegar a las salas de cine. Con una propuesta fresca y un presupuesto de casi 300 millones dólares, esta cinta busca convertirse en una de las cintas más ambiciosas en la historia de Hollywood.

En los últimos días, se han revelado diferentes imágenes del elenco de la película, entre ellas algunas fotografías de Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway. Esta cinta se grabó únicamente con cámaras IMAX, dándole una perspectiva más íntima a las escenas y cambiando la conexión con los espectadores.

Finalmente, el rodaje de esta adaptación inició a finales de enero de 2025 y de acuerdo con Universal Pictures llegará a las salas de cines el próximo 17 de julio de 2026, generando gran expectativa entre el público.