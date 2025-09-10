Talento latino en EU desafía a Trump

Aunque en las últimas décadas el mundo se ha reconfigurado, para algunos abordar temas relacionados con la orientación sexual o la transexualidad resulta incómodo y para otros, es simplemente intocable.

Tal y como pasaba en 1976, cuando se lanzó la novela "El beso de la mujer araña", de Manuel Puig.

Esta obra vuelve a cobrar vigencia gracias a que un grupo de latinos liderados por Diego Luna, Jennifer Lopez y la debutante Aline Mayagoitia participan en una nueva versión cinematográfica de este clásico de la literatura y del cine que desafía la postura del gobierno estadounidense actual que señala, solo existen dos géneros.

"La película está aquí para demostrar que tiene tanta magia, amor, luz, resistencia y esperanza que siento que eso es hasta más radical, o sea es un llamado a no rendirnos", explica Aline Mayagoitia.

El personaje de Molina, que interpreta Diego Luna, es un preso por cargos de seducción a un menor es símbolo de resistencia, tanto en el pasado como ahora."(El beso de la mujer araña) Es una historia de amor queer, trans, y el personaje de Molina que dice ´yo me siento como mujer´, pero está en la cárcel como hombre y aunque sería más fácil hacerse pasar por uno, dice ´no, soy mujer´, hoy es más fácil entenderlo, pero en aquel entonces era algo radical", explica.