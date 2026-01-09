Dará el salto al cine

El 2026 recibirá a Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, creadores de "La cotorrisa", en el cine.

Y estarán bajo la dirección de Carlos Santos, realizador de "Señora Influencer" y "¡Qué huevos Sofía!" en una película inédita de la que se ha guardado con llave la sinopsis, pero que arrancará rodaje pronto.

"Pero piensen qué pueden hacer La Cotorrisa y Carlos juntos, va a ser algo muy divertido", dice Carlos Castillo, de Cinépolis Distribución, compañía que está detrás del proyecto.

"La Cotorrisa" es un proyecto que inició como podcast conducido por Pérez y Slobotzky y que ha ido saltando mediáticamente entre su calidad y controversias sobre todo en el último año.

SIEMPRE EL EL TOP

"Le pusimos la cotorriza porque ya somos tíos (por la edad)", explicó Slobotky en el primer episodio, subido hace seis años a youtube, donde ya hay más de 700 videos.

Entre ambos conductores suman más de 6 millones seguidores, siendo de los podcast más vistos y escuchados en México.

Durante 2025 "La cotorrisa" estuvo en polémica por sus comentarios o creaciones. En septiembre realizó un video donde se burlaba de los programas de espectáculos y sus conductores como Juan José Origel y Flor Rubio.

SUS ALTERCADOS

Esta parodia fue hecha luego de que Pérez y su pareja, la cantante y actriz Susana Zabaleta, tuvieran un altercado con la prensa que los esperaba en el aeropuerto capitalino, que quería cuestionarlos sobre una supuesta separación.

"Vienen a buscar un chisme, no le van a preguntar: ´¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?´, no le van a preguntar: ´¿cómo le ha ido?´. Lo único a lo que vienen es a intentar sacar el chisme por un video de TikTok, por eso es poco agradable", dijo en ese momento Pérez a la prensa.

Luego porque fueron denunciados por la influencer Jessica Bustos y su esposo Xuxo Dom por acoso sexual.

El pleito inició cuando en el capítulo 308 de "La cotorrisa", el cual fue retirado posteriormente de las plataformas digitales, los conductores realizaron comentarios y bromas de índole sexual dirigidos a Bustos, algo que de acuerdo con Xuxo Dom, generó una afectación emocional en la influencer.