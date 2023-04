La pelea con Chessman fue planeada: Adrián Marcelo

Marcelo confirmó que el conato de bronca ante Chessman en la Ciudad de México formaba parte del un espectáculo que en teoría tendría su conclusión en Triplemanía XXXI, pero no se logró.

El comediante señaló que al final la rivalidad con Chessman no fue real y el propio luchador lo terminó por respetar.

"Lo logro rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman me dijo: ´Te pasaste de lanza´, Chesman al final me respetó por la forma en como entrené", afirmó Marcelo.

Adrián habló del tema en el podcast del Bandido Diamante donde explicó lo duro que fue el examen para que le dieran su licencia de luchador, misma que no consiguió por los exigentes ejercicios que le realizaron y el comediante se sinceró con su plan de estar en el ring.

"Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple A planeamos", relató.

"Me lesioné el hombro, casi me fracturo la clavícula entrenando con Toscano", compartió el regiomontano.

Adrián Marcelo contó que su idea con esta pelea planeada con Chessman era para ayudar al pancracio.

"La comisión no entiende lo que estamos haciendo, a mí no me importa la lana, viajamos a entrenar en México, tengo para hacer un documental, lo que iba hacer era dignificar la lucha libre", expresó el comediante.