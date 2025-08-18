Conato de bronca entre Dharius y Santa Fe Klan en festival Dale Mixx 2025

Conato de bronca entre Dharius y Santa Fe Klan en festival Dale Mixx 2025La disputa entre Dharius y Santa Fe Klan en el festival Dale Mixx 2025 despierta rumores de agresión física y tensiones en la escena rapera nacional.
Los exponentes del rap mexicano, Dharius y Angel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, tuvieron un conato de bronca en el backstage del festival Dale Mixx 2025.
De acuerdo con un video que circuló apenas anoche, los artistas, que fueron invitados por separado a distintas presentaciones, se encontraron en los camerinos del evento.
En el video, Santa Fe Klan es sostenido por al menos dos hombres de su equipo para separarlo de Dharius, mientras sostenían una discusión.
Aunque trascendió que hubo agresiones físicas por parte de ambos, no se ha revelado oficialmente si llegaron a los golpes.
Dharius, ex integrante del grupo Cartel de Santa, fue invitado por el rapero regiomontano MC Davo, mientras que el guanajuatense Santa Fe Klan se presente junto con el DJ Deorro en el festival de música urbana realizado el sábado en el Parque Fundidora.
Ambos raperos mantienen una controversia desde que Dharius lanz un tema en el que ataca a Santa Fe Klan, quien se ha mencionado allegado a Babo, cantante principal de Cartel de Santa.