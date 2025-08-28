Habla de su detención y de la muerte de su padre

Pee Wee hace frente a la situación legal en la que estuvo involucrado hace 17 días, cuando fue arrestado en Texas, por conducir bajo los efectos del alcohol; asevera que fue la reciente muerte de su padre la que lo llevó a esa situación tan desafortunada.

Ahora, a propósito de su visita a México, Pee Wee, en entrevista con “Venga la alegría”, si bien no negó haber consumido alcohol, tampoco lo reconoció y, en cambio, argumentó que este episodio tuvo lugar derivado del duelo y el dolor que ha supuesto para él la muerte de su padre, don Horacio Salinas, quien perdió la vida hace poco menos de dos meses.