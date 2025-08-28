Habla de su detención y de la muerte de su padre

Habla de su detención y de la muerte de su padreEl cantante Pee Wee se enfrenta a consecuencias legales tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Texas.
Pee Wee hace frente a la situación legal en la que estuvo involucrado hace 17 días, cuando fue arrestado en Texas, por conducir bajo los efectos del alcohol; asevera que fue la reciente muerte de su padre la que lo llevó a esa situación tan desafortunada.
Ahora, a propósito de su visita a México, Pee Wee, en entrevista con “Venga la alegría”, si bien no negó haber consumido alcohol, tampoco lo reconoció y, en cambio, argumentó que este episodio tuvo lugar derivado del duelo y el dolor que ha supuesto para él la muerte de su padre, don Horacio Salinas, quien perdió la vida hace poco menos de dos meses.
“He vivido momentos muy complicados en estas últimas semanas, desafortunadamente, perdí a mi papá hace un mes, dos semanas, estoy viviendo mi duelo”, dijo al matutino.