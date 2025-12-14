Hijo de Pedro Torres reconoce que el productor está delicado

Pedro Antonio Torres Méndez, hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, reconoce que su padre se encuentra delicado de salud y, sin entrar en detalles acerca de qué padecimiento es el que está adoleciendo, dijo que su familia se encuentra muy unida por el bien del productor.

¿Qué declaró Pedro Antonio Torres sobre la salud de su padre?

A inicios de mes, la revista "TVNotas" afirmó que el productor de televisión había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una condición que, aparentemente, afectaría el funcionamiento de su sistema nervioso, limitándolo de su capacidad de movimiento y habla.

En esa misma publicación, se sugiere que, consciente de esa condición, Torres estaría muy cercano a su familia con el presunto fin de despedirse de todos sus seres queridos anticipadamente. Ni el productor ni su familia han desmentido o confirmado esta especulación, aunque su hijo Pedro, a quien concibió durante su matrimonio con Lucía Méndez, ya ofreció una declaración a la prensa que, pese a escueta, reconoció que su progenitor se encuentra en un estado delicado.

"Bien, gracias, está delicado, pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia", dijo, poco antes de salir de cuadro y permitir que su madre siguiera con las entrevistas.

Lucía Méndez expresa su preocupación por Pedro Torres

Días antes, durante una conversación con Imagen TV, Lucía expresó su preocupación por la salud del productor, pues a pesar de que la relación se terminó hace décadas, la actriz dijo que Pedro no solo era el padre de su único hijo, sino que también ha llegado a ser el amor de su vida.

"He llegado a estar triste, pero es difícil para mí, he llorado mucho, es un hombre que marcó mi vida, el padre de mi hijo, es el amor de mi vida".