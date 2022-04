Pausarían DC y Warner Bros. proyectos con Ezra Miller

Supuestamente, el consenso de la reunión fue pausar todos los proyectos futuros que involucraran a Miller, así como cualquier aparición pública que pudieran haber programado para apoyar el Universo Cinematográfico de DC.

Miller, de 29 años, es el personaje principal en The Flash, que se estrenará en 2023.

Una fuente le dijo a la revista que la estrella de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que se identifica como no binaria, tuvo frecuentes crisis nerviosas durante la producción del año pasado en The Flash. La fuente describió a Miller como "perdido" en el set, pero enfatizó que no era violento.

"Ezra tenía un pensamiento en su cabeza y decía: 'No sé lo que estoy haciendo'", explicó la fuente.

Miller fue arrestado el 28 de marzo por acoso y alteración del orden público y fue puesto en libertad después de pagar una fianza de 500 dólares. Según el informe policial, el actor se altero cuando los clientes de un bar en Hawái comenzaron a cantar en el karaoke. Miller gritó obscenidades y le arrebató el micrófono a una mujer de 23 años mientras cantaba y se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos.

Apenas unas horas después, el actor se encontró nuevamente en problemas cuando fue escoltado fuera de la propiedad de una pareja después de que supuestamente irrumpió en su habitación y los amenazó, diciendo: "Te enterraré a ti y a tu puta esposa". La petición también alega que Miller robó el pasaporte de la mujer y la cartera del hombre, que incluía un seguro social, una licencia de conducir y tarjetas bancarias. Se espera que el juez tome una decisión sobre si extender o no la orden de restricción a finales de este mes.

Los incidentes de Hawái son los últimos de una serie de eventos preocupantes que involucran a Miller. En abril de 2020, circularon en las redes sociales imágenes del actor aparentemente asfixiando a una mujer en un bar de Islandia. La estrella de la Liga de la Justicia fue expulsada del bar Prikið Kaffihús, pero no se realizaron arrestos.

En enero, Miller publicó un video eliminado desde entonces en Instagram amenazando a un grupo del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. El actor les dijo a los miembros que se suicidaran con sus propias armas, de lo contrario, lo harían él y más por ellos.

Miller debutó como The Flash/Barry Allen en Batman v Superman: El Origen de la Justicia y desde entonces ha vuelto a interpretar el papel en Escuadrón Suicida, Liga de la Justicia, Arrow y Peacemaker.