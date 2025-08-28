Este próximo 18 de septiembre, el aclamado cineasta Paul Thomas Anderson (Magnolia, Petróleo Sangriento) visitará la CDMX junto a un elenco de primer nivel: los ganadores del Óscar, Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro, así como Teyana Taylor y Chase Infiniti.

Vienen a presentar la película Una Batalla Tras Otra, de Warner Bros. Pictures, y las actividades de las estrellas comenzarán en Toreo Parque Central a las 19:00 horas, donde los fans podrán encontrarse cara a cara con estas leyendas del cine y sumergirse en un thriller imparable.

La visita del elenco y su director, quienes también charlaran con la prensa local para promover el filme, hará de la CDMX el escenario de una jornada inolvidable.