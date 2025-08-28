Visitará la CDMXEste próximo 18 de septiembre, el aclamado cineasta Paul Thomas Anderson (Magnolia, Petróleo Sangriento) visitará la CDMX
Este próximo 18 de septiembre, el aclamado cineasta Paul Thomas Anderson (Magnolia, Petróleo Sangriento) visitará la CDMX junto a un elenco de primer nivel: los ganadores del Óscar, Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro, así como Teyana Taylor y Chase Infiniti.
Vienen a presentar la película Una Batalla Tras Otra, de Warner Bros. Pictures, y las actividades de las estrellas comenzarán en Toreo Parque Central a las 19:00 horas, donde los fans podrán encontrarse cara a cara con estas leyendas del cine y sumergirse en un thriller imparable.
La visita del elenco y su director, quienes también charlaran con la prensa local para promover el filme, hará de la CDMX el escenario de una jornada inolvidable.
