Anuncia el regreso del grupo Jeans

La cantante Paty Sirvent dio a conocer que Jeans, el grupo que integró, originalmente, con Litzy, Angie Taddei y Tábatha Vizuet, se prepara para un regreso, noticia que desconcertó a más de uno pues, lo que ahora se conoce como JNS, concepto creado por varias de sus excompañeras, está en circulación desde hace más de 10 años, por lo que no queda muy claro quiénes la acompañarán en el escenario.

Y aunque sí hay quien ha mostrado entusiasmo, la realidad es que, la mayoría de los comentarios que aparecen en la publicación denotan desconcierto, ya que, el grupo, frente al anuncio de Sirvent, no han hecho ninguna aclaración o pronunciamiento.