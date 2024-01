Postrada en cama Paty Manterola

Ciudad de México.- A pesar de que la cantante y actriz Paty Manterola suele mostrar en las redes sociales una vida activa destacando su compromiso con el ejercicio y sus proyectos artísticos, en esta ocasión atraviesa un difícil momento de salud. Se dio a conocer que, debido a fuertes dolores en una parte específica de su cuerpo, estuvo postrada en cama durante tres días.





EXPRESA PREOCUPACIÓN

Fue la propia exintegrante de Garibaldi quien compartió estos detalles a través de Instagram, publicando un video en el que se la ve recostada y expresando su preocupación al especular que podría tratarse de un problema en un disco de su espalda.

"Hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé y no me he podido levantar. Yo creo que tengo un disco (mal). Hoy de plano voy a tener que ir al doctor a que me revisen, porque de plano no me puedo mover, no puedo hacer nada", relató Manterola en la publicación.

Además, señaló que hasta ese momento no había podido acudir al médico y había intentado aliviar el dolor con diversos remedios caseros sin éxito. "Ahorita estoy con calor y me he estado poniendo pomadas... No saben la cantidad de menjurjes que me he estado poniendo para ver si mejora el dolor, pero yo creo que sí se me movió algún disco o algo", añadió.

En un clip posterior desde la clínica, detalló que estaba a la espera de realizarse una resonancia magnética para obtener un diagnóstico más preciso sobre la gravedad de su lesión. "Mis amores, gracias a todos por sus mensajitos, por algunos compartirme todos sus remedios; ya estoy en tratamiento. Ya tengo un parchecito en la espalda, estoy con medicamento, relajantes musculares, medicamento para el dolor", añadió.

Aunque no reveló cómo se lesionó, mencionó que al ser una persona siempre ocupada a veces el cuerpo pide detenerse. Subrayó que el tiempo que frenó sus compromisos laborales le permitió avanzar en proyectos pendientes. "Aquí sigo y estoy aprovechando este tiempo para desarrollar unos proyectos que desde hace muchos años tengo ahí en mente", concluyó. Hasta el momento, la intérprete no ha ofrecido más información sobre su estado de salud.