Arturo Carmona culpa a Pati Chapoy por "hate" hacía Melenie

Arturo Carmona respondió al "regaño" que Pati Chapoy le hizo en cadena nacional a Melenie, la hija que tiene la cantante Alicia Villarreal con Carmona, y quien se pronunció en contra del romance que sostiene su madre con Cibad Hernández.

La conductora de "Ventaneando" lamentó las palabras de Melenie, quien a través de un "En Vivo" confesó que aunque apoya a su madre, no tiene por qué "solapar cosas" o convivir con personas que no desea, como Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal, a quien tachó de "imprudente" por haber exhibido su relación en TikTok en medio del enfrentamiento legal que tiene con Cruz Martínez, su padrastro.

Chapoy condenó las palabras de Melenie: "Te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado y te ha dado sustento para que inicies tu vida", expresó.

La comunicadora remató cuestionándola sobre cómo se mantiene si ha sido Alicia, su madre, quien siempre lo ha hecho. "Tu mamá ya no tiene la obligación de mantenerte Melenie, hasta el día de hoy cuál es tu oficio, a qué te dedicas, dónde trabajas, dónde consigues el dinero para mantenerte y no nada más tú, también tus hermanos ya están en edad de trabajar".

Chapoy también mencionó a Arturo Carmona: "Es más triste que tu papá te esté apoyando públicamente; es muy desagradable lo que tú hiciste".

Pati reprobó los mensajes de apoyo a su hija Melenie que ha compartido Carmona, quien en la obra "Perfume de Gardenia", hizo una broma con Julio Camejo sobre el novio de Alicia. "Te das cuenta que Carmona es tonto y Melenie también", expresó Chapoy.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Melenie?

Desde un camerino en Guadalajara, donde se presentó "Perfume de Gardenia", Arturo Carmona aseguró que Pati Chapoy se está equivocando con sus aseveraciones, pues dice, ella desconoce cuál es la situación entre su hija y Alicia Villarreal. "No entiendo su falta de respeto hacia mi persona y hacia mi hija. El hecho de que usted sea una figura pública titular de un programa de espectáculos no le da derecho a hablar así nada más a la ligera sin conocimiento de causa, con todo respeto se está equivocando señora", expresó en un video.

Carmona aseveró que no por tener "entrevistas pagadas o pactadas", signifique que esa otra persona tenga la razón. "Perdón, pero no es quién para faltarle al respeto a mi hija y a un servidor, el hecho de que tenga entrevistas pagadas o entrevistas pactadas con otras personas no significa que la otra versión de la persona sea la correcta o verdadera".

El actor pidió respeto para él y para su hija, y culpó a Chapoy del hate cibernético que está recibiendo de manera injusta Melenie, quien dijo, tiene el derecho de expresar lo que siente y lo que piensa de una situación que sí conoce. "La señalo a usted como responsable de todo el hate que está sufriendo de manera injusta mi hija, usted no sabe lo que genera con sus comentarios, usted no sabe lo que genera con estas irresponsabilidades de comentarios de esta índole usted tiene un gran poder de convocatoria y usarlo de esta manera hacia una joven que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando, solamente expresa lo que ella quiere y siente de cosas que usted no conoce. De verdad espero que recapacite, se lo digo con admiración, que Dios la bendiga".