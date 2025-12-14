Cristiano Ronaldo tendría asegurado un papel en Rápidos y Furiosos

Con una envidiable carrera dentro de las canchas, Cristiano Ronaldo se ha colocado como uno de los mejores futbolistas en la historia y ahora podría dar el salto a la pantalla grande participando en Rápidos y Furiosos.

Este rumor se ha desatado tras el reciente encuentro entre Vin Diesel y el astro portugués, ya que el actor estadounidense compartió una imagen con el histórico jugador dando pistas sobre su posible integración al reparto de la exitosa saga.

¿Cómo ocurrió el encuentro entre Vin Diesel y Cristiano Ronaldo?

Por medio de su cuenta de Instagram, el protagonista de las cintas presumió su foto con Ronaldo y dejó un claro mensaje sobre el futuro del portugués en el cine. "Todos preguntaban si estaría en la 'mitología' de Rápidos & Furiosos... Debo decir que es real. Escribimos un papel para él... para Cristiano Ronaldo", escribió Vin Diesel.

Detalles sobre la película Rápidos y Furiosos 11

Hasta este punto, lo que se sabe sobre la cinta número 11 de la cinta es que su estreno sería hasta abril del 2027, es decir falta más de un año para saber si Cristiano Ronaldo será parte o no de este universo cinematográfico.

¿Qué significa la posible participación de Ronaldo en el cine?

En caso de contar con una participación, el futbolista luso podría compartir pantalla con el propio Vin Diesel, Jason Statham, Sun Kang, Dwayne Johnson y otros más, aunque también falta confirmar quiénes serán los actores de la siguiente cinta.