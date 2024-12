Se casará Paris, hija de Michael Jackson

Por: Agencia Reforma

Diciembre 07, 2024 -

Ciudad de México.- Paris Jackson, hija de "El Rey del Pop", Michael Jackson, anunció que está comprometida con su compañero de banda, Justin Long, modelando en redes sociales su deslumbrante anillo.

La modelo, de 26 años, reveló que se casará con el productor de 5 Seconds of Summer en una publicación de Instagram, incluyendo una foto de la propuesta y un montaje de su tiempo juntos.

"Feliz cumpleaños mi dulce azul. Vivir la vida contigo estos últimos años ha sido un torbellino indescriptible y no podría soñar con alguien más perfecto con quién hacerlo todo. Gracias por dejarme ser tuya. Te amo", escribió Paris en la publicación.

Si bien no se especificó el lugar y la fecha de la propuesta, se vio a Paris usando el anillo en septiembre.

Antes de su recién compromiso con Justin Long, Jackson salió con otro compañero de la misma banda, Gabriel Glenn, separándose en 2021 después de dos años juntos, describiendo la ruptura como "el desamor más profundo que jamás ha experimentado".

"Fue lo más profundo que he amado a alguien, fue lo más intenso que he sentido hasta ahora y la traición más intensa que he sentido y experimentado. Ahora tengo mucho cuidado con las personas con las que paso tiempo y soy muy cautelosa y trato de protegerme", escribió la modelo en Red Table Talk.

En 2020, la modelo habló sobre su sexualidad declarándose gay y que salía principalmente con mujeres. Jackson insistió que cuando se trata de relaciones se enfoca más de cómo son las personas que en lo que hay en sus pantalones y confesó que nunca creyó que terminaría con un hombre.

Paris resaltó que su difunto padre sentía la energía de que ella era gay, recordando todo el proceso que ella tuvo que pasar durante la muerte de Michael y la necesidad de ocultarse de quién era realmente para escapar del juicio.

En una entrevista en su programa de Facebook Watch, Unfiltered, Paris Jackson se sinceró sobre sus relaciones, su preferencia sexual y como veía su padre, Michael Jackson.

"Creo que él sintió la energía y se burlaba de mí de la misma manera que se burlaba de mis hermanos. La primera vez que le dije a un familiar que era gay, no me creyeron. Prince dijo que solo debía aprender más sobre el tema, entenderlo mejor", aseguró.