Papa Roach: Vigentes en la escena

El nu metal ha vuelto a ganar espacio después de dos décadas de su auge, y Papa Roach es una de las bandas de esa época que siguen vigentes en la escena.

Mientras celebra el 25 aniversario de su disco Infest, el grupo lanzó “Even If It Kills Me”, su primer sencillo en tres años.

“Estamos viendo bandas como Korn tocando algunos de los conciertos más grandes de su carrera. Deftones, Incubus, Limp Bizkit... y nosotros, Papa Roach, somos parte de eso. Sobrevivimos a la época oscura del rock y hemos seguido haciendo música todos estos años”, explicó Jacoby Shaddix, vocalista de la banda, en entrevista desde Guadalajara.

Desde 1993

Para el frontman de la agrupación surgida en 1993 en Vacaville, California, lo que hace especialmente interesante este resurgimiento es la conexión intergeneracional.

“Hay otra generación de bandas que eran casi niños cuando nosotros comenzamos, por ejemplo Bring Me The Horizon, Architects y Beartooth, que crecieron escuchando a Papa Roach y ahora ellos están haciendo música, influenciando e inspirando a los jóvenes. Es genial ver cómo nuestra música ha inspirado a otras generaciones. No era mi intención que sucediera eso, pero... ¡qué genial!”, contó el artista de 48 años.

Infest, el disco que catapultó a Papa Roach a la fama internacional, cumple un cuarto de siglo este año. El álbum, que incluye el himno “Last Resort”, sigue siendo escuchado tanto por fans de aquella época como por nuevas generaciones, a pesar de haber recibido duras críticas en su momento.

“Sabes, cuando yo tenía 24 años era muy abierto, honesto y entusiasta con la música que hacía. Escribí un álbum que realmente le habló a la gente. Hay una canción en ese disco, la que lo abre, que se llama ‘Infest’. Y la letra del coro dice: ‘¿Qué está mal con el mundo hoy? ¿El gobierno, los medios o tu familia?’. Creo que a lo largo de mi vida he seguido cuestionando todas esas cosas, y eso me ha ayudado a crecer como persona. Nuestra música refleja eso.

Mientras celebran su pasado, Papa Roach mira al futuro con “Even If It Kills Me”, una canción que en apenas cinco semanas ha acumulado más de 6 millones de reproducciones en Spotify. El tema anticipa su décimo segundo álbum de estudio que, según la banda, está retomando riffs más pesados y sigue con su evolución sonora.

No estábamos tratando de reinventar la rueda cuando hicimos ese álbum, pero creamos un disco que logró conectar con la gente a un nivel muy amplio, y eso es simplemente increíble. -Jacoby Shaddix / vocalista de la banda.