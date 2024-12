Paola Durante se retira del medio por malos tratos de Emma Pulido

Por: El Universal

Noviembre 18, 2024 - 04:50 p.m.

Paola Durante anunció su retiro definitivo del medio del espectáculo tras su reciente eliminación del programa "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Después de su corta estancia en "La casa de los famosos México", la exedecán encontró una nueva oportunidad para revivir su carrera en la televisión, por lo que se enlistó en un nuevo reality show, esta vez el del programa "Hoy".

Sin embargo, el viernes pasado y por decisión del público, Durante fue eliminada de la competencia junto a su pareja de baile, José Luis Verdugo. Pero la también modelo dejó claro que no fue la falta de apoyo de los televidentes lo que la desanimó de la vida pública; sino las presuntas humillaciones y malos tratos que recibió por parte de Emma Pulido, una de las jueces del programa.

En entrevista para el canal de YouTube de Eden Dorantes, la exintegrante del Team Mar aseguró que las fuertes críticas que recibió de Pulido la hicieron reflexionar sobre su participación en este tipo de formatos: "Ema Pulido me humilló hasta donde más pudo y qué lástima que una mujer ataque a otra mujer", dijo a su salida del matutino.

Paola explicó que, aunque se esforzó al máximo durante la competencia, las actitudes misóginas de Pulido fueron constantes, incluso cuando ella jamás reaccionó.

"Ema Pulido humilla mucho a la mujer, aguanté mucho, pero la mujer ya no se tiene que quedar callada. Me quedé callada por respeto, pero no estoy de acuerdo".

Esta situación, afirmó Paola, la hizo darse cuenta de que no está hecha para este tipo de televisión y calificando su experiencia como "un circo", aseguró que no volverá a participar en un reality show:

"Es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities. No soy chica reality, no puedo con esto".

A pesar de los momentos difíciles, Paola también agradeció a los conductores del programa por su apoyo durante su participación. En cuanto a sus planes futuros, Paola señaló que ahora se dedicará a sus pasiones personales:

"Se acabó. Ya se acabó, es tiempo de que me retire, de que me vaya a mi casa a pintar, con mi hija, mi familia y mis conferencias", finalizó.