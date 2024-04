Está muy molesta Paola Durante

Ciudad de México

Paola Durante era edecán del programa "Una tras otra", conducido por Paco Stanley cuando la acusaron de estar involucrada en el asesinato del conductor ocurrido en junio de 1999, estuvo dos años encarcelada y quedó en libertad por falta de pruebas.

La nacida en Uruguay se alejó del medio artístico tras el escándalo que le cambió la vida, y a pesar del paso del tiempo quedó estigmatizada y por mucho tiempo en la calle algunos la llamaban "la asesina de Paco Stanley".

POR PRIME VIDEO

Belinda es la que da vida a la ex edecán.

Tras darse a conocer el próximo lanzamiento de la serie de Prime Video "¿Quién lo mato?", sobre el asesinato del conductor, Durante mostró su molestia, primero hace unos meses y después hace unas horas tras revelarse el tráiler del proyecto en el que es interpretada por la cantante Belinda.

"Me da mucho coraje que no nos hayan hablado. Me enteré de muchas cosas que hicieron en la serie y que me dolieron mucho. Dije wow, hacer algo sin autorización, algo doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso, si me dolió. Obviamente está en manos de abogados, ya basta de injusticias, de inventar cosas", dijo hace meses en "Ventaneando".

La miniserie de seis episodios escrita por Rodrigo Patterson y Alexandro Aldrete, contará cómo los distintos personajes que acompañaron a Paco en este trágico día vivieron los acontecimientos. Luis Gerardo Méndez, Zuria Vega, Diego Boneta, El Chá, Bárbara López, Jorge Zárate, Belinda y Roberto Duarte como protagonista forman parte del elenco.

TODO ES FALSO

Ya se reveló el tráiler que entre otras escenas muestra una en la que los personajes de Mario Bezares, interpretado por Luis Gerardo Méndez, se está besando con Paola Durante, encarnada por Belinda, lo que molestó a Paola Durante, pues asegura que es una completa mentira, pues entre ella y Mario Bezares nunca hubo una relación.

En el programa de la conductora Maxine Woodside transmitieron un audio en el que la ex edecán muestra su molestia con la serie, y adelanta que demandará.

"No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto, ¡no lo puedo creer! , los voy a demandar, te lo juro, esto nunca pasó, hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños. Pusieron eso como si hubiera sido en el reclusorio y él y yo no estábamos juntos, cómo es posible, no entiendo, nunca hubo una relación de Mario y mía, cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá", expresó.





En entrevistas pasadas, Paola ha contado que no se llevaba bien con Mario Bezares, sin embargo, a raíz de que culparon a ambos por el asesinato de Stanley comenzaron a ser más cercanos, incluso, cuando los policías intentaron que se quitara la ropa frente a todos en el reclusorio, Bezares la defendió e impidió que esto ocurriera.

ESTRENA EL 24 DE MAYO

Durante se dijo indignada porque con esta serie que se estrena el 24 de mayo, se mancha su imagen.

"Cómo van a inventar ahora, si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora esto, por qué si ya pasaron tantos años, y que yo ya me retiré y estoy tranquila en Vallarta, cómo es posible que ahora quieran venir a manchar mi imagen de esta manera, no entiendo".

Paola Durante, que tras el escándalo cambió el color rubio de su cabellera, no está de acuerdo con que se muestren cosas que nunca ocurrieron en la vida real: "No se vale, nosotros ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente cosas que no son", expresa en el audio.

En una charla con Gustavo Adolfo Infante, Paola Durante confesó que Paco Stanley sí "le tiraba la onda" y hasta la invitó a salir, pero ella nunca aceptó, y pese a su negativa, en una ocasión el conductor le dio un beso.