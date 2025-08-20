De vuelta a la TV

Apple TV+ lanzó ayer martes el primer vistazo de la segunda temporada de Palm Royale, la serie de comedia nominada al Emmy, protagonizada y producida por Kristen Wiig y Laura Dern.

La primera temporada del show contó con un elenco de renombre que incluyó a Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy y Kaia Gerber.

SEGUNDA TEMPORADA

La esperadísima segunda temporada de Palm Royale, compuesta por 10 episodios, se estrenará globalmente el miércoles 12 de noviembre con el primer episodio, seguido de un capítulo semanal, hasta el 14 de enero de 2026.

Palm Royale es una triste historia que sigue a Maxine Dellacorte (Wiig) en su lucha por encontrar su lugar en el despiadado mundo de la alta sociedad de Palm Beach.

"Mientras Maxine intenta cruzar esa línea infranqueable entre los que tienen y los que no, Palm Royale plantea la misma pregunta que nos desconcierta a todos: ´¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para conseguir lo que otro tiene?´", señala la plataforma de en un comunicado. "Palm Royale es un testimonio de cada persona marginada que lucha por su oportunidad de pertenecer a un lugar.

INGENIO Y ASTUCIA

En la segunda temporada, Maxine se convierte en una paria social tras un escandaloso colapso público. Tendrá que recurrir a su ingenio y astucia para demostrar de una vez por todas que no solo pertenece a este lugar, sino que podría hasta podría gobernarlo.

En el camino, descubrirá verdades ocultas y finalmente comprenderá sobre qué se basa realmente este lugar: secretos, mentiras y alguno que otro delito.

Palm Royale está escrita, producida y dirigida por Abe Sylvia, y cuenta con la producción ejecutiva de Dern y Jayme Lemons para Jaywalker Pictures, y de Wiig y Katie O´Connell Marsh.



