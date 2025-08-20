Hace historia

En un momento histórico para los certámenes de belleza, Palestina contará por primera vez con una representante en Miss Universo.

La modelo y activista Nadeen Ayoub, de 27 años, competirá en la 74.ª edición del concurso, que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en Bangkok, Tailandia, junto a representantes de 130 países y territorios.

"Es una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma", declaró la Organización Miss Universo a CNN.

Nadeen Ayoub, originaria de Ramala y residente actualmente en Dubái, ha destacado no solo por su belleza, sino también por su labor en defensa de los derechos de su pueblo y la identidad palestina.

BIEN PREPARADA

Estudió inglés y psicología en la University of Western Ontario en Canadá y ha participado anteriormente en concursos internacionales, obteniendo en 2022 el título de "Miss Tierra-Agua" en Miss Earth y siendo coronada Miss Palestina 2022.

"Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver. Somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que perdura a través de nosotros", escribió Ayoub en redes sociales.

EN MEDIO DE LA GUERRA

Su participación en Miss Universo llega en medio de la guerra en Gaza, donde más de 62 mil personas han perdido la vida desde octubre de 2023, afectando especialmente a mujeres y niños, según reportes del Ministerio de Salud palestino.

Con su presencia en uno de los escenarios más importantes del mundo, Nadeen Ayoub se convierte no solo en una representante de belleza, sino en un símbolo de resiliencia y visibilidad para el pueblo palestino, llevando su historia y su voz a una audiencia global.



