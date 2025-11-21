Volverán a México

Tras el show que Deftones ofreció en el Corona Capital, la banda anuncia que volverá a México el próximo año, esta vez, para ofrecer un concierto en solitario, ¿la sede? el Palacio de los Deportes.

La presencia del grupo estadounidense en el Corona causó gran expectación entre sus fans, a pesar de que fue Linkin Park quien clausuró la edición de este año del festival. En redes sociales fue mayor la euforia que se manifestó por la visita de Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado y Fred Sablan a nuestro país.

¿Cuándo será el concierto de Deftones en México?

A diferencia de Linkin Park, que durante su presentación de anoche, hicieron el anuncio de que en noviembre del próximo año ofrecerán un concierto en nuestra ciudad, Deftones optó por hacer oficial hasta hoy y a través de sus cuentas oficiales.

Se trata de un concierto en el Palacio de los Deportes, fechado en marzo 29, es decir, en tan sólo cuatro meses.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Deftones en CDMX?

La venta general será hasta el sábado 22, desde las 11:00 horas. El último concierto que Deftones ofreció en CDMX fue hace 11 años. La última vez que Deftones ofreció un concierto en la capital, exceptuando sus participaciones en festivales, fue en 2014, cuando se presentó en el Pepsi Center; en 2017 volvieron a pisar tierras mexicanas pero, en esa ocasión, tocaron solamente en Guadalajara y Monterrey.

Durante su participación en el Corona, la banda interpretó algunos de los temas más importantes y conocidos de su repertorio como "Be Quiet and Drive (Far Away)", "My Own Summer (Shove It)" y, por supuesto, "Sextape", canciones que suelen incluir en todos sus shows, por lo que se cree que está casi garantizado que puedas escucharlas en su visita a CDMX en 2024.