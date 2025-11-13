Lanza comentario picante tras parodia de "Frijolero"

El reciente enfrentamiento entre el músico Paco Ayala, de Molotov, y José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, continúa generando eco en redes sociales.

Tras el lanzamiento de una parodia del tema "Frijolero" por parte de Canal Once, el comediante Chumel Torres no dudó en sumarse a la conversación con una reacción que, fiel a su estilo, provocó polémica.

Todo se originó durante el concierto de Molotov el pasado 30 de octubre en el Palacio de los Deportes. Antes de interpretar su emblemático tema "Gimme tha power", Micky Huidobro lanzó una frase crítica hacia el actual gobierno: "Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación".

SE OFENDEN

El comentario fue reforzado por Paco Ayala, quien gritó desde el escenario una expresión ofensiva, lo que encendió la discusión en redes. En respuesta, José Ramón López Beltrán consideró que la agrupación ya no tiene la relevancia que tuvo en sus mejores años y defendió que México vive una etapa de prosperidad gracias a la llamada 4T.

El programa "Operación Mamut", transmitido por Canal Once, decidió intervenir con humor. Sus conductores lanzaron una versión paródica de "Frijolero", adaptando la letra con referencias políticas actuales.

"Yo ya estoy hasta la ma... de esta fea transformación. Escucha cuando te digo, éramos un país bien chingón...", inicia el tema, aludiendo directamente a las críticas de la banda. En el video se pueden ver imitaciones de figuras como Micky Huidobro y la senadora Lilly Téllez, acompañadas de versos satíricos sobre la polarización política en México.

El comunicador y youtuber Chumel Torres compartió el video en su cuenta de X (antes Twitter), escribiendo de manera sarcástica: "Su comedia me hace sentir Rembrandt".