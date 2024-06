Pablo Lyle en riesgo, con otra demanda y sin abogados

El panorama para Pablo Lyle podría ensombrecerse nuevamente, una vez que reportan que enfrenta una nueva demanda civil por parte de la familia del hombre que golpe{o en una riña de tránsito, y que se ha quedado sin representantes legales.

Según Telemundo, la nueva querella busca que Lyle pague una indemnización por concepto de gastos funerarios, así como también por conceptos de ayuda psicológica y por el desempleo de Mercedes Arce, quien era pareja de Ricardo Hernández, el ciudadano fallecido a consecuencia de la pelea con el actor.

Esta información se dio a conocer luego de que Lyle tuviera una audiencia virtual en la que por cierto se presentó sin abogados.

"Los abogados de Pablo decidieron dejar su caso citando diferencias irreconciliables, motivo por el cual el juez tuvo que posponer la audiencia virtual.

"Se desconoce cuándo será la nueva audiencia en la que Lyle volverá a hacer la petición que podría dejarlo en libertad antes de lo proyectado y de no contar con un nuevo equipo de abogados le será asignado uno", suscribió el medio.

El juez solicitó a los demandantes pedir una nueva audiencia y externar sus peticiones contra el actor.

A este panorama se suma la depresión que atraviesa el actor debido a la separación que tiene con sus hijos, Arantza y Mauro, a quienes no ha visto en meses, debido a que su ex pareja Ana Araujo no puede viajar constantemente a Estados Unidos, por compromisos laborales.

Lyle fue sentenciado en diciembre de 2022 a pasar 5 años en la prisión estatal Turner Guilford Knight, seguidos por un periodo de 8 años en libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años al que golpeó tras un problema de tránsito en Miami en 2019.