Posponen su documental ¡el día de su estreno!

La cadena BBC pospuso de manera sorpresiva el estreno de un nuevo documental sobre los últimos años de vida de Ozzy Osbourne, apenas unas horas antes de su lanzamiento oficial previsto para la noche de este lunes 18 de agosto.

De acuerdo con NME y Variety, la BBC no dio el motivo del aplazamiento, ni se aclaró cuándo o si se emitirá pronto el filme Ozzy Osbourne: Coming Home. La familia del músico y los representantes de la productora, Expectation, tampoco hablaron al respecto.

"La película ha cambiado de fecha y confirmaremos los nuevos detalles de la transmisión a su debido tiempo", es lo que la cadena dijo en un escueto comunicado de prensa.