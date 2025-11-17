Talento mexicano detrás de ´OVO´

A unas horas del estreno de "OVO" en el Palacio de los Deportes, el escenario del Cirque du Soleil se transforma en un ecosistema vibrante. Grillos, abejas y mariposas cobrarán vida en una producción que regresa a México más renovada que nunca. Pero entre los cientos de personas que hacen posible el espectáculo, hay un paisano que vive este regreso con especial orgullo.

Se trata de Esteban Martínez, originario de la Ciudad de México, quien desde hace diez años forma parte de la compañía canadiense. En "OVO", su trabajo es esencial: es el encargado de la automatización, responsable de que las redes de seguridad, plataformas y piezas de escenografía se activen en el momento exacto. Un error, dice, no es opción.

"Venir a casa como parte de un show como este siempre es muy gratificante. Y salir de tour representando a México afuera es un tremendo orgullo", afirma frente a su consola de control y monitores, desde donde vigila cada movimiento de la maquinaria del espectáculo.