Muy revelador libro ´Our King´

"Our King" deja al descubierto la historia interna de la familia real.

Según Daily Mail, la Princesa de Gales le dijo a un alto miembro de la realeza que era muy difícil para ella, debido al "malestar" entre las parejas.

AL DESCUBIERTO

El libro, llamado "Our King" serializado en The Daily Mail y The Mail, deja al descubierto la historia interna de la familia real con el Príncipe Enrique y su esposa.

Para muchos, la caminata conjunta de las parejas a las puertas del Castillo de Windsor, dos días después de la muerte de la Reina, podría haber parecido una especie de reconciliación, pero fuentes cercanas a la familia real confirman que fue una ilusión.

"Catherine admitió más tarde a un alto miembro de la realeza que, tal era el malestar entre las dos parejas, que el paseo conjunto fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer", se cita en el libro.

A esta incomodidad se han unido otros momentos que han aumentado la tensión, como las memorias de Enrique, en las que acusó a su hermano de agresión, calificó a su madrastra de "villana" y habló repetidamente del "sesgo inconsciente" de la familia en lo que respecta a la raza.

Y con todo esto aún se espera una reconciliación que prevén ocurra en la coronación del Rey el 6 de mayo, evento al que aún no confirman su asistencia los Duques de Sussex.