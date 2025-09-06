Rompe silencio Orlando Bloom

El actor Orlando Bloom habló sobre su ruptura con la cantante Katy Perry durante una conversación con Craig Melvin en el programa estadounidense Today, mientras promocionaba su nueva película, The Cut.

El periodista le cuestionó sobre los cambios personales que el actor tuvo desde su última visita al programa, a lo que Bloom le respondió que se encuentra genial, sintiéndose muy agradecido.

El actor de Piratas del Caribe y El señor de los anillos, mencionó también la fuerte relación que mantiene con su hija Daisy de 5 años.

"Tenemos una hija hermosa. ¿Sabes cuando dejas todo en el campo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo y estamos geniales. Vamos a estar geniales, no hay nada más que amor", dijo.

Los representantes de ambos artistas confirmaron su separación el 3 de julio, después de que la revista People publicara en días previos que la pareja había puesto fin a su matrimonio.

"Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando", declaró una fuente al portal de Daily Mail en aquel momento. "Él es el padre de su hija y eso siempre será lo primero para ella".

En la nueva película, The Cut, Bloom interpreta a un exboxeador que sufrió una derrota que puso fin a su carrera de campeón en el ring, en busca de redención y obsesiones.



