Defiende Gascón actuación de Gómez en ´Emilia Pérez´

Por: Agencia Reforma

Diciembre 16, 2024 -

Karla Sofía Gascón defendió la participación de Selena Gómez en el filme "Emilia Pérez" de las críticas desatadas en su contra, y sobre todo tras la opinión de Eugenio Derbez, la cual se viralizó en redes sociales hace unos días.

En una reciente entrevista a CNN, la actriz trans respaldó a Gómez y cuestionó el hecho de que el comediante mexicano se retractó de sus dichos referentes a la película musical.

"Es una opinión que cada uno debe de tener. Lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego la contraria al mismo tiempo. Si haz dicho algo, llévalo hasta el final. Si haz metido la pata, está bien que pidas perdón o lo que sea, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión? Si a ti no te ha gustado, ¿le tiene que gustar a todo el mundo lo que hacen los demás?"

"A mí no me tiene por qué gustar, a mí a lo mejor no me gusta lo que hace él. No tengo por qué pedir disculpas si no me gusta algo", dijo Gascón.

La protagonista de "Emilia Pérez" también reconoció el trabajo de la intérprete de "Calm Down" en el filme de Jacques Audiard, donde, desde su perspectiva, el elenco ha hecho el mejor proyecto de sus carreras.

"Selena Gómez, que yo la adoro con toda mi alma, ha hecho el trabajo mejor de su vida, creo; yo siempre se lo digo, aunque ella no sé si es consciente de esto, pero para mí, ella ha hecho el mejor trabajo de toda su carrera, igual que Zoé Saldaña, igual que yo.

Selena Gómez no está haciendo de mexicana, con lo cual tú no le puedes criticar ni el acento ni su forma de hablar español, porque su personaje no es ni mexicano ni español. Es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante y puede hablar hasta alemán si quiere".

Al final, Gascón añadió que en la mayoría de las veces el público toma muchas referencias de la realidad para emitir opiniones sobre ficciones, como está ocurriendo con el filme. "Mezclamos siempre la realidad con lo que está pasando en la pantalla; Selena Gómez no es Selena Gómez en esa película, es Jessi Del Monte, y yo no soy Karla Sofía Gascón, soy ´Manitas´ Del Monte, que se convierte en Emilia Pérez", concluyó.