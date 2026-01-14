En la televisión turca, Can Yaman es uno de los actores más reconocidos; sin embargo, fuera de ella, su nombre se ha visto envuelto en la polémica luego de que diversos reportes lo involucraran en un operativo antidrogas en Estambul.

De acuerdo con información publicada por varios medios internacionales, Yaman habría sido detenido el pasado 9 de enero, esto durante una redada que ocurrió en los centros nocturnos del barrio de Ortaköy.

Los primeros reportes indicaban que el actor había sido trasladado al Instituto de Medicina Forense para ser sometido a pruebas toxicológicas, y horas más tarde fue puesto en libertad.

Ahora, y tras la viralización de esta noticia, el propio Yaman hizo uso de sus redes sociales para desmentir la información y dar su versión de los hechos.

DESDE ROMA ACLARA

Desde Roma, ciudad en la que reside actualmente, el histrión aseguró que la prensa de su país natal nunca ha sido buena con él y cuestionó el hecho de que el resto del mundo creyera rumores que, asegura, son completamente falsos.

"La prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! ¡Pero por favor!, no cometan el error de copiar y pegar las noticias", escribió.

Asimismo, se burló de la información y explicó que de haber estado en problemas legales, muy difícilmente hubiera podido salir y regresar a casa:

"¿De verdad creen que estoy merodeando por clubes con drogas mientras la policía está realizando investigaciones y arrestando a famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo", concluyó.

¿QUIÉN ES CAN YAMAN?

Originario de Estambul, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a su participación en telenovelas y series románticas.

Conocido por su carisma y su atractivo físico, el actor de 35 años ha estelarizado producciones como: "Amor sin recetas" y "Pájaro soñador" que lo dio a conocer en Latinoamérica.

Antes de dedicarse a la actuación, se graduó como abogado. Desde joven mostró interés por el arte y la interpretación, lo que lo llevó a cambiar su camino profesional hacia la televisión.

En 2022 protagonizó la serie "El Turco" para Disney+ y para 2025 inició las grabaciones de "Sandokan".