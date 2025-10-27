Está por estrenar opera prima

en 20Tuvieron que pasar casi tres décadas de carrera para que Ana de la Reguera se pusiera detrás de una cámara cinematográfica y dirigiera su primer largometraje, el cual también protagoniza.

La actriz de "¡Que viva México!" y "Una pequeña confusión" se encuentra ahora en la posproducción de la comedia "Un hombre por semana", cuyo estreno en salas comerciales se tiene programado para inicios del próximo año.

En esta nueva faceta se hizo acompañar de la mano del realizador Marco Polo Constandse ("La boda de Valentina" y "Cásese quien pueda"), con quien se organizó para codirigir la historia que inicialmente iba para streaming.

"Es sobre una chava a la que su esposo le pinta el cuerno, se separan y ella entra en la crisis de qué hacer y, entonces empieza una historia donde sale al mundo a reconquistarlo", comenta Rodrigo de Pedro, director del sello Videocine.

A VIX

"Inicialmente iba para ViX pero le vimos tanto potencial que irá primero a cines. Ana tiene un talentazo brutal, he visto la película tres o cuatro veces y todos sus comentarios me han dejado apantallado por la sensibilidad que muestra", agrega.

"Un hombre por semana" se filmó el año pasado en locaciones de la Ciudad de México.

Anteriormente, la veracruzana ya había dejado de ser sólo actriz al escribir la serie "Ana", con tintes biográficos, para la que también dirigió algunos episodios.

En esa ocasión entró al quite porque el director enfermó de hepatitis y ella se tuvo que hacer cargo de dirigir por un mes.

Con "Un hombre a la semana", De la Reguera suma su nombre a colegas que ya han dirigido como Luis Gerardo Méndez, con "Technoboys"; Ángeles Cruz con "Nudo mixteco"; Diego Luna con "Abel" y Gael García Bernal vía "Chicuarotes".

AÑO MOVIDO

La actriz veracruzana de 48 años, cuya carrera inició en 1996 con un papel en la telenovela "Azul", estrenó en junio pasado en el Festival Internacional de Cine de Tribeca el largometraje "Doce lunas".

En él tuvo el reto de filmar con no actores y gente de la calle que incluso le llegó a ofrecer droga sin saber quién era ella. Aquel filme significó el retorno de Ana al drama cinematográfico después de una década, pues durante los últimos años se dedicó más a la comedia, como su propia serie biográfica, "Ana".



