Regresa a la actuación

Quentin Tarantino regresará a la actuación con un papel protagonista en la película Only What We Carry, dirigida por Jamie Adams (It´s Christmas!). En el filme comparte elenco con Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg, según ha adelantado el medio especializado Deadline. El director de Kill Bill vuelve a la interpretación después de 29 años cuando también protagonizo Abierto hasta el amanecer, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por el propio Tarantino.

La película de Adams está ambientada en la costa de Normandía. "Es una reflexión sobre el amor, la pérdida y la valentía que se necesita para seguir adelante", resume Deadline la historia de una estudiante que regresa a su casa en Francia.

Además de Pegg y Gainsbourg, en el filme también participan el actor francés Liam Hellmann, la cantante estadounidense Lizzy McAlpine y Sofia Boutella. "Pegg interpreta a Julian Johns, un instructor otrora formidable cuya exalumna Charlotte Levant (Boutella) regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Junto a ellos están John Percy (Tarantino), un viejo amigo de Julian cuya repentina llegada despierta verdades enterradas durante mucho tiempo", resume la publicación.

Aunque es más reconocido como director y guionista Tarantino, el ganador de la Palma de Oro de Cannes y de dos premios Oscar por los guiones de Pulp Fiction y Django desencadenado, ha tenido roles pequeños o cameos en varias de sus propias películas. Su filmografía es corta, tan solo nueve películas (las dos partes de Kill Bill, él las considera como un único filme).