Reacciona Itatí Cantoral a la imitación de Omar Chaparro

Hace unos días se viralizó en redes sociales el video donde Omar Chaparro la versión de "La Guadalupana" de la actriz y cantante Itatí Cantoral. El momento fue captado en el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato.

El video del comediante causó furor a través de X, Facebook e Instagram, donde recibió diferentes críticas y comentarios. Usuarios se mostraron en contra de la acción de Chaparro por intentar burlarse de la intérprete mexicana.

En TikTok diversos usuarios calificaron la actuación de Omar Chaparro como una "falta de respeto" y emitieron comentarios negativos en su contra.

"Pues no me parece gracioso, sino todo lo contrario, es una falta de respeto", "Qué respete la religión", "Viva mi México y respeta", "Es una burla y lo utilizan para monetizar únicamente, nada con la fe y no hablo de María porque al único que debemos cantar es a Dios", comentaron algunos internautas.

Por otro lado, algunos usuarios tomaron el video con humor y se rieron de la versión del actor, recordando que la interpretación original de Itatí Cantoral se viralizó en internet y hasta la fecha continúa generando memes.

"Jajajajajaja lo amo", "El camarógrafo: feliz", "Lo quiero de tono de teléfono", "Le sale mejor que a Itatí", "Jajaja ya le hizo competencia a Itatí Cantoral", "Libre Albedrío = Omar Chaparro", "Lo hace mejor usted que Ángela Aguilar", opinaron otros internautas.

¿Qué respondió Itatí Cantoral a la imitación de Omar Chaparro?

El pasado fin de semana, durante su presentación en "Mentiras: el musical", la actriz dedicó unos minutos a los medios y expresó su opinión sobre el video viral de Chaparro. "Me imitó muy mal (...) le faltó el ahhhhh", dijo entre risas.

Lejos de mostrarse ofendida, la estrella tomó el momento con humor y bromeó acerca de la imitación, recordando incluso la ocasión en que su propia interpretación se volvió viral en 2016.

La vez que Itatí Cantoral le cantó a la Virgen de Guadalupe

En 2016, Itatí Cantoral fue una de las invitadas principales de TV Azteca en el especial del Día de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, su interpretación estuvo marcada por un error de tono que la convirtió en un personaje recurrente en redes sociales durante las fechas religiosas.

Más recientemente, el año pasado la actriz regresó a la Basílica de Guadalupe, donde volvió a cantarle y se reivindicó de lo sucedido ocho años atrás. En esta ocasión recibió el apoyo de miles de fieles que celebraron su entrega y devoción.