Confirman ruptura, se les acaba el amor

La historia de amor entre Olivia Jade Giannulli y Jacob Elordi ha llegado a su fin, decidieron separarse, tras mantener una relación intermitente desde 2021, informó una fuente cercana a People.

La separación, aunque reciente, no sorprende del todo, ya que desde hace meses circulaban rumores sobre el estatus de la pareja. En abril, Giannulli pareció confirmar que aún seguían juntos al darle “me gusta” a una publicación en Instagram de la hermana del actor, pero eso no fue suficiente para silenciar las especulaciones.

Con su ruptura ya confirmada, cada uno ha comenzado a seguir su propio camino. Olivia Jade se encuentra actualmente en París, por su parte, Elordi ha estado en el ojo público tras reencontrarse con su ex Kaia Gerber en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne, celebrada el 5 de agosto en Los Ángeles, evento que contó con celebridades como Selena Gomez, Margot Robbie y Paris Hilton.

Hasta ahora, ni Olivia ni Jacob han emitido declaraciones oficiales sobre su separación.







