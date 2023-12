Olga Tañón regresa con más ´power´

Ciudad de México

Olga Tañón ha convertido su música en un puente que une culturas y emociones.

Con su nuevo disco, Tañón Con Más Power, lanzado en noviembre pasado, la cantante puertorriqueña regresó recargada de energía.

"El proceso de composición siento que es cuestión de que te siga gustando la música, en lo personal me gusta que suene alegre para que ponga a bailar a la gente. Además de tener un compromiso de expresar sentimientos en las letras y la música, quiero darle esa alegría a la gente", dijo Tañón, en entrevista telefónica.

A la boricua le gusta compartir su talento al momento de cantar, por lo que en su más reciente material discográfico cuenta con colaboraciones con Yan Collazo, Daniel Santacruz y Juan Miguel.

"He grabado con grandes artistas canciones lindas. Siempre que he tenido la oportunidad de grabar ha sido de una manera como con sorpresa, ni siquiera ha sido algo forzado o que se le parezca", compartió Tañón.

Con casi 40 años de trayectoria y más de 300 canciones, Tañón ha ganado cuatro Latin Grammy y se ha caracterizado por su interpretación en géneros musicales como la balada, el merengue, la salsa y bugalú, una fusión de ritmos afrocubanos con el soul estadounidense.

La intérprete de "La Gran Fiesta" cuenta con una faceta altruista en la que ha hecho diferentes contribuciones humanitarias.

Por ejemplo, participó en Artists for Haití en 2010 con la grabación del tema "Somos el Mundo", versión en español de "We Are The World", cuyos fondos recaudados se destinaron a las víctimas del terremoto de Haití.

"Soy de las personas que ayuda a los demás, no veo necesario mostrárselo y gritárselo al mundo para que sepan y me alaben. Todos los días hago cosas y la gente no se tiene que enterar, no lo grito a lo cuatro vientos. Sin embargo, necesitamos contribuciones para que los gobiernos hagan lo que deben hacer, cumplir sus obligaciones", sentenció Tañón.

Como parte de Simetría Tour, "La Mujer de Fuego" regresará a México con una presentación el 12 de enero de 2024 en el Auditorio Nacional.

"Visitar México es como un bálsamo de alegría, porque de las cosas que más admiro del pueblo mexicano es su alegría de defender la cultura.

"Simetría Tour es una gira súper linda, porque está llena de bailarines, música, la banda y vamos a tocar las canciones que ya todo el mundo conoce, desde baladas hasta tropical. Vayan lindos, pero lleven tenis para que bailen", pidió.