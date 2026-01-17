Olga Breeskin defiende a Julio Iglesias ante acusaciones de agresión

Julio Iglesias recibe apoyo de amigos y de parte del gremio artístico que creen que es inocente, entre ellos la vedette mexicana Olga Breeskin; el cantante niega las acusaciones de agresión sexual a dos exempleadas y las califica de "absolutamente falsas".

Una investigación de medios de comunicación reveló a principios de semana que, presuntamente, Iglesias habría agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaron en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021. Un día después, la fiscalía española dijo que estaban estudiando las acusaciones.

A través de Instagram, el cantante de 82 años lamentó las falsas acusaciones y ya se prepara legalmente para defenderse. "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", afirmó.

¿Qué dijo Olga Breeskin sobre Julio Iglesias?

Olga Breeskin conoció a Iglesias cuando ella era muy joven, tenía 14 años, lo admiraba y cuando lo conoció vivió una experiencia que la sorprendió.

Olga Breeskin solo quería un autógrafo de Julio Iglesias. A escondidas de su padre, Olga Breeskin hizo todo por conseguir un autógrafo de Julio Iglesias, asistió al Hotel Aristos, ubicado entonces en la colonia Hipódromo donde interceptó al cantante, quien la invitó a su habitación que estaba en el tercer piso.

Ya en la habitación, él sacó un disco y se lo firmó, cuando ella se disponía a guardarlo e irse, él la tomó de los hombros y Olga comenzó a temblar porque Julio, asegura, comenzó a tocarla, pero se detuvo al saber que era virgen. "Cuando llegó a las caderas se dio cuenta que nunca me había tocado un varón, y me pregunta bien respetuoso '¿Eres virgen?' y le digo 'no, soy Olga', y me pidió que recogiera mi violín y que nos veíamos en un futuro".

Olga se fue no sin antes recibir una nalgada del cantante, y agregó en charla con Javier Ceriani: "Entonces el hombre llega hasta donde la mujer permite".

Detalles sobre las acusaciones contra Julio Iglesias

Olga no desacreditó las acusaciones de esas mujeres, pero cuestionó por qué dejaron pasar tanto tiempo, y en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con el cantante aseveró: "Soy defensora de la protección a los menores y apoyo a las mujeres violentadas. ¡Cero violencia! en el caso de mi amigo Julio Iglesias, testifico que en 55 años de amistad, Julio siempre ha sido conmigo todo un caballero, solo menciono lo que viví y lo que me consta", se lee.

Entre el apoyo que ha recibido Julio Iglesias está el de su esposa Miranda, quien ya reaccionó a las acusaciones sexuales que enfrenta el cantante. Una organización que representa a las dos mujeres dijo que acusaban a Iglesias de "delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como acoso sexual" y de "trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre". Women´s Link Worldwide dijo que las dos mujeres habían presentado la denuncia ante el tribunal español.

En 1988, ganó un Grammy a la mejor interpretación de pop latino por su álbum "Un Hombre Solo". También recibió el premio a la trayectoria en los Grammy de 2019. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", dijo Iglesias en su comunicado en redes sociales.