Enfrenta ola de críticas

Si bien en el promocional de redes sociales se le escucha decir emocionada que unió los mejores ingredientes para crear una bebida que pudiera tomar con amigos y familiares, en realidad no se esperaba la ola de críticas que se avecinaba.

Pero, ¿qué fue lo que molestó a los internautas? Resulta que la también actriz no bebe ni una sola gota de alcohol, por lo que significó para algunos de ellos un proyecto deshonesto.

"Estoy tan decepcionada y confundida por la narración que presenta sobre cómo no bebe alcohol y todos los beneficios de no beber", "No importa qué tipo de ingredientes son buenos para ti y las etiquetas saludables (sin gluten) se encuentran en el alcohol, sigue siendo una toxina", "Ella ni siquiera bebe", "Oh, hombre, promociona el alcohol para ganar dinero, pero promueve no beber", fueron algunos de los comentarios.