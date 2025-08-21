La quieren para biofilme de O´Connor

La actriz ganadora del Óscar, Natalie Portman, encabeza la lista de actrices que podrían interpretar a la fallecida cantautora Sinéad O´Connor en una película sobre su vida.

De acuerdo con el Daily Mail, el biofilme de la intérprete está siendo impulsado por tres productoras irlandesas y todas tienen a Portman, de 44 años, en mente como la protagonista.

"Natalie es la actriz que los cineastas quieren para interpretar a Sinéad. Creen que es la viva imagen de Sinéad en cuanto a su físico, pero como actriz, saben que tiene la fuerza y el poder para hacerle justicia", señaló una fuente cercana a la producción.

Los informantes anónimos aseguran que el papel protagónico de Portman en la película V de Venganza, de 2005, para el cual se rapó la cabeza -un distintivo característico de O´Connor-, es una de las razones por las que la desean en el biofilme.

"Es la viva imagen de Sinéad en esa película. Es asombroso. Natalie es realmente una triple amenaza: puede transformarse en personajes, bailar y cantar, y es una auténtica perfeccionista. Sería un fichaje fantástico para esto", añadió la fuente.



