Alicia Villarreal levanta otra demanda contra Cruz

En medio del distanciamiento con su hija, se puso sobre la mesa otro conflicto legal que estaría por emprender Alicia Villarreal contra su esposo Cruz Martínez, esto luego de que ella lo acusó de violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

¿Qué declaró Alicia Villarreal sobre su conflicto legal?

El nuevo pleito entre la cantante y el productor obedecería a las regalías de las canciones que produjo su ex, pero que fueron escritas por Alicia y el porcentaje económico que generan está dirigido al músico.

Ante los medios de comunicación, Villarreal confirmó que se está asesorando para recuperar lo que ella considera justo.

"Claro que sí y yo sé lo pago. Como productor no, (no se lo puedo quitar), pero son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje... por medio de la ley", declaró la cantante de 54 años.

Detalles sobre las acusaciones de violencia doméstica

Por su parte, Cruz aún no se ha pronunciado ante las declaraciones de su exesposa, sólo ha usado sus redes sociales para anunciar los futuros proyectos de "Los Kumbia Kings".

Impacto en la relación entre Alicia Villarreal y su hija

En cuanto a lo declarado por su hija, Alicia explicó que ha tratado de darle su espacio a Melenie, pues está viviendo una nueva etapa de su vida. Y dio la noticia de que, finalmente, sí pasará la Navidad con sus hijos.