Demian Bichir regresa al cine de terror, esta vez como parte de otra franquicia, la del "Teléfono Negro". Sin embargo, más que sustos y pesadillas, el mexicano encontró en esta historia la ventana perfecta para representar a los mexicanos lejos de los estereotipos.

En la trama, Bichir da vida a Mando, el supervisor de un campamento y que será una de las principales figuras de apoyo para los hermanos Gwen y Finney.

"Mando es un hombre íntegro, un espíritu inquebrantable, alguien que está dispuesto a ayudar a los demás con todo lo que tiene, en este caso a los chicos. Así somos los mexicanos, a mí me parece maravilloso que hayan hecho mexicano al personaje", dijo el actor durante la premier de la cinta en la CDMX.

Aunque la primera parte de esta historia se convirtió en una de las películas favoritas de los amantes del género, Bichir asegura que la secuela es mejor, y es que no sólo asusta, sino que sumerge al público en una espiral de miedo psicológico.

"Esta es mejor por muchas razones. Lo que más me llamó la atención de la otra es que es totalmente inusual, un terror que la mayoría de las veces es a base de efectos de sonido y aquí, lo que se genera, es una película verdaderamente hermosa", agregó.

"Teléfono Negro 2" llega a las salas de cine este próximo 16 de octubre y en ella, el mexicano, comparte créditos con el nominado al Oscar Ethan Hawke.