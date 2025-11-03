Goza comer en México

Goza comer en MéxicoRosalía está de visita en México para mostrar por primera vez su nuevo disco, "Lux"
Rosalía está de visita en México para mostrar por primera vez su nuevo disco, "Lux", mismo que representa una evolución enorme respecto a su último proyecto, "Motomami", aunque la presión del lanzamiento no le quitó las ganas por explorar la Ciudad de México.
Rosalía aprovechó su visita a México para salir a cenar en compañía de los integrantes de Latin mafia, con los que visitó una de las sucursales de "La casa de Toño", en la que probó las enfrijoladas y el pozole por primera vez en su vida; confesó que sí le gustó, aunque dijo que era un platillo "traicionero" porque picaba, además le sorprendió que llevara lechuga.
