Goza comer en México

Rosalía está de visita en México para mostrar por primera vez su nuevo disco, "Lux", mismo que representa una evolución enorme respecto a su último proyecto, "Motomami", aunque la presión del lanzamiento no le quitó las ganas por explorar la Ciudad de México.

Rosalía aprovechó su visita a México para salir a cenar en compañía de los integrantes de Latin mafia, con los que visitó una de las sucursales de "La casa de Toño", en la que probó las enfrijoladas y el pozole por primera vez en su vida; confesó que sí le gustó, aunque dijo que era un platillo "traicionero" porque picaba, además le sorprendió que llevara lechuga.