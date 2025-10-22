Prepara su regreso

Se dio luz verde para la actualización de la serie de la década del 2000, "Prision Break".

La historia, en desarrollo desde hace dos años, proviene del cocreador de "Mayans MC", Elgin James, él será el showrunner tras escribir y dirigir el episodio piloto.

Si bien la nueva "Prison Break" se ambientará en el mismo mundo que la serie anterior, seguirá a nuevos personajes: Emily Browning, Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, y Georgie Flores.