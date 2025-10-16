Listo para estrenar ´Frankenstein´

Guillermo del Toro vuelve al terror gótico con una nueva adaptación de "Frankenstein", y antes de llegar a Netflix, el próximo 23 de octubre, el cineasta tapatío llevará su versión del clásico de Mary Shelley a cines seleccionados en México. No será un estreno masivo: esta vez el público tendrá que buscarlo en salas independientes y alternas, lejos de las grandes cadenas como Cinépolis o Cinemex.

El tapatío, ganador del Óscar por "La forma del agua", y creador de joyas como "El laberinto del fauno", retoma el mito del científico que desafía a la muerte, pero lo hace desde una perspectiva más emocional y filosófica.

Pimienta Films confirmó que Frankenstein se proyectará solo por tiempo limitado en recintos culturales y cines alternativos del país.Entre ellos destacan la Cineteca Nacional, y en Tamaulipas Río Bravo será el único lugar donde se exhibirá esta cinta de Del Toro. También habrá funciones en otros estados, desde Aguascalientes, Puebla, hasta Yucatán y Baja California.