A qué se dedica Ryan Antonio, el novio de Andrea Meza

CIUDAD DE MÉXICO

La carrera de la presentadora se refleja en su cuenta de Instagram en donde comparte sus espectaculares outfits pero no todo es trabajo. Su vida sentimental pasa por un gran momento desde que está en pareja con Ryan Antonio, a quien conoció en los pasillos de Telemundo.

Ryan Proctor, como es su verdadero nombre, es uno de los creadores más populares de contenido y se hizo muy conocido en las redes sociales porque se mostraba tratando de aprender español. Su novia, Andrea Meza, ha comendado muchas veces que él es su mejor amigo, su amor y la persona que siempre le saca una carcajada.

"Viviendo mi propio cuento de hadas. "Agradecida de poder compartir contigo esta vida", dijo hace tiempo la ex reina de belleza.

En varios eventos se muestra con su pareja y Andrea Meza siempre destaca lo enamorada que está de su novio, aunque no hay planes de formar una familia. Comparten viajes, salidas en donde el romanticismo siempre está presente entre ellos. Hay que decir que ella luce muy sonriente en cada imagen en la que posa junto a él.

Ha sido Andrea Meza quien ha manifestado en varias ocasiones que no tiene previsto ser madre. Es una de las consultas que más le hacen sus seguidores en las redes sociales. "A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño. Entonces para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo", aseguró.