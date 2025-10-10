Creador de textos ilustres; Gana Premio Nobel de Literatura

El escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas surrealistas y anárquicas combinan una visión del mundo sombría con un humor mordaz , ganó ayer el Premio Nobel de Literatura por su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El jurado dijo que el autor de 71 años, cuyas novelas a veces consisten en una sola frase larga, es “un gran escritor épico” cuya obra “se caracteriza por el absurdismo y el exceso grotesco”.

A LISTA DE LAUREADOS ESCRITORES

Es el primer escritor húngaro que gana el Nobel desde Imre Kertesz en 2002. Se une a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

“Estoy tranquilo y muy nervioso”, dijo Krasznahorkai a Radio Suecia tras recibir la noticia del premio, que lleva un galardón de más de 1 millón de dólares. “Este es el primer día de mi vida en que recibo un Premio Nobel. No sé qué vendrá en el futuro”.

La escritora y crítica estadounidense Susan Sontag ha descrito a Krasznahorkai como el “maestro contemporáneo del Apocalipsis”. Su obra tiene ecos de otros escritores europeos que exploraron la tragicomedia absurda de la existencia, incluidos Franz Kafka y Samuel Beckett.

Zsuzsanna Varga, experta en literatura húngara de la Universidad de Glasgow, dijo que las novelas de Krasznahorkai exploran la “desesperanza absoluta” de la existencia humana, siendo al mismo tiempo “increíblemente divertidas”.

Las oraciones casi interminables de Krasznahorkai hicieron que su obra fuera el “Hotel California” de la literatura: una vez que los lectores entran, “nunca pueden salir”, dijo.

Varga sugirió que los lectores nuevos en la obra de Krasznahorkai comiencen con “Satantango”, su debut de 1985, que se centra en los pocos residentes restantes de una granja colectiva moribunda y establece el tono de lo que vendría después.

20 LIBROS

Krasznahorkai ha escrito desde entonces más de 20 libros, incluyendo “Melancolía de la resistencia”, un cuento surrealista y perturbador que involucra un circo itinerante y una ballena disecada , y “El barón Wenckheim vuelve a casa” , la extensa saga de un aristócrata adicto al juego.

“Herscht 07769”, de 2021, está ambientado en una ciudad alemana dividida por disturbios. Escrita como una serie de cartas a la entonces canciller alemana Angela Merkel, tiene solo un punto en sus 400 páginas.

Varias de sus obras —incluyendo su debut, “Satantango”, y “Melancolía de la resistencia”— fueron llevadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.

Krasznahorkai también escribió varios libros inspirados en sus viajes a China y Japón , incluyendo “Una montaña al norte, un lago al sur, caminos al oeste, un río al este”, publicado en húngaro en 2003.

SUS ORÍGENES

El escritor nació en Gyula, una ciudad del sureste del país próxima a la frontera con Rumania. En la década de 1970 estudió derecho en las universidades de Szeged y Budapest antes de cambiar su enfoque hacia la literatura.

Varga, la académica, dijo que Krasznahorkai desarrolló un culto de seguidores entre los jóvenes húngaros durante el ocaso del comunismo en la década de 1980, cuando “los autores eran prácticamente como estrellas del pop”.